Среди украинских военнослужащих, взятых в плен в Харьковской области, добровольцы и кадровые военные выдают себя за недавно мобилизованных. Об этом РИА «Новости» рассказал командир штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Фил.

«Это классика жанра, они все одну и ту же пластинку говорят», — сказал офицер. По его словам, пленные повторяют, что их забрали на службу недавно, независимо от того, сколько времени провели в армии.

Командир добавил, что при выяснении обстоятельств среди них оказывались профессиональные военные, в том числе операторы беспилотников. Некоторые, по его словам, скрывали и свои звания.

«Он сказал, что рядовой, а по факту он оказался прапорщиком», — привёл пример Фил.

Офицер также рассказал об атаках на сдавшихся в плен украинских военнослужащих. По его словам, бывшие сослуживцы преследуют их с помощью дронов.

Ранее Life.ru рассказывал о заявлении российского офицера об угрозах семьям военных ВСУ за сдачу в плен. Собеседник с позывным Питон ссылался на рассказы пленных: по его словам, командиры предупреждали подчинённых о возможном давлении на их близких в случае дезертирства или сдачи.

Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что ВСУ сейчас не располагают достаточными возможностями, чтобы сдержать продвижение российских подразделений на одном из участков фронта. По словам военачальника, украинские подразделения на рассматриваемом направлении не способны остановить наступательные действия российской армии.