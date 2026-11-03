Вооружённые силы Украины не располагают достаточными возможностями, чтобы сдержать продвижение российских подразделений на одном из участков фронта. Такую оценку дал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью ТАСС.

По словам военачальника, украинские подразделения на рассматриваемом направлении не способны остановить наступательные действия российской армии. Он подчеркнул, что речь идёт о ситуации, сложившейся на конкретном участке линии боевого соприкосновения.

«Противник на данном участке и в данный период времени абсолютно не в состоянии остановить продвижение наших сил и средств», — заявил Алаудинов.

Командир «Ахмата» считает, что в нынешних условиях украинским военным не удаётся создать препятствия, достаточные для прекращения продвижения российских сил.

Ранее Life.ru писал, что начальник разведки спецназа «Ахмат» с позывным Аид предупредил о тяжёлых боях за густые лесные массивы вблизи Сум, где ВСУ сосредоточили значительные силы, артиллерию и беспилотники. Разведчик объяснил, что сложный рельеф и упорные контратаки украинских подразделений серьёзно затрудняют продвижение, а за отдельные лесополосы разворачиваются ожесточённые столкновения. При этом Аид назвал контроль над лесами одним из ключевых факторов в борьбе за Сумы, подчеркнув их важное значение для дальнейшего развития боевых действий.