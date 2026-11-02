Бои за лес вблизи Сум, где украинская армия сосредоточила большое количество подразделений, артиллерию и беспилотники, обещают быть тяжёлыми. Об этом заявил начальник разведки спецназа «Ахмат» Минобороны России с позывным Аид.

По его словам, впереди российским подразделениям предстоит испытание — густой лес, где противник разместил различные силы и средства, включая артиллерию и дроны.

«То есть за лес будут тяжёлые бои, но как только лес будет освобождён, вопрос падения города — это вопрос времени», — приводит слова Аида ТАСС.

Разведчик объяснил, что продвижение на Сумском направлении осложняет большое количество густых лесных массивов. По его оценке, контроль над этой территорией имеет важное значение для ситуации вокруг города.

«Тот, кто контролирует сумской лес, контролирует Сумы. Поэтому тут сконцентрировано большое количество подразделений противника», — отметил Аид.

Он также рассказал, что украинские военные стараются вернуть каждый утраченный рубеж. За отдельные лесополосы идут ожесточённые бои, однако российские подразделения продолжают продвигаться.