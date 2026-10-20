Российские военные стремятся оттеснить подразделения ВСУ в Сумской области, чтобы сократить количество атак на гражданские объекты Белгородской и Курской областей. Об этом командир взвода беспилотников спецназа «Ахмат» с позывным Рамзан рассказал RT.

По словам военнослужащего, украинские формирования используют позиции в приграничных районах для нанесения ударов по российской территории. Одной из основных задач его подразделения стало противодействие таким атакам и ограничение возможностей противника действовать на этом направлении.

«Они бьют по гражданским объектам, поэтому оставлять их свободно выбирать себе цели мы не можем», — подчеркнул Рамзан.

Командир пояснил, что российские силы продолжают работу на Сумском направлении, стараясь увеличить расстояние между позициями ВСУ и населёнными пунктами приграничья. Как отметил военнослужащий, это необходимо для снижения угрозы мирным жителям, которые регулярно сталкиваются с последствиями ударов беспилотников.