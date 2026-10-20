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Опубликовано 20 октября, 12:41

«Нельзя давать им выбор»: Зачем российские войска теснят ВСУ под Сумами

Боец СВО Рамзан: ВС РФ мешают ВСУ свободно выбирать цели ударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Российские военные стремятся оттеснить подразделения ВСУ в Сумской области, чтобы сократить количество атак на гражданские объекты Белгородской и Курской областей. Об этом командир взвода беспилотников спецназа «Ахмат» с позывным Рамзан рассказал RT.

По словам военнослужащего, украинские формирования используют позиции в приграничных районах для нанесения ударов по российской территории. Одной из основных задач его подразделения стало противодействие таким атакам и ограничение возможностей противника действовать на этом направлении.

«Они бьют по гражданским объектам, поэтому оставлять их свободно выбирать себе цели мы не можем», — подчеркнул Рамзан.

Командир пояснил, что российские силы продолжают работу на Сумском направлении, стараясь увеличить расстояние между позициями ВСУ и населёнными пунктами приграничья. Как отметил военнослужащий, это необходимо для снижения угрозы мирным жителям, которые регулярно сталкиваются с последствиями ударов беспилотников.

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Ранее Life.ru сообщал о четырёх пострадавших после атак дронов на Белгородскую область. 19 октября беспилотники ударили по парковке в Шебекино и легковому автомобилю на дороге между Белгородом и Шебекино. Все четверо пострадавших получили осколочные ранения, им оказали медицинскую помощь.

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Владимир Озеров
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