Оборона Вооружённых сил Украины на одном из участков Запорожского направления начала терять устойчивость после перехода укреплённого населённого пункта Омельник под контроль российских войск. Такую оценку в беседе с ТАСС дал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, украинское командование придавало большое значение удержанию Омельника. Населённый пункт был серьёзно укреплён, а бои за него продолжались длительное время. Однако продвижение российских подразделений на соседних участках изменило ситуацию.

«Но когда наши военнослужащие освободили Червоную Криницу и начали дополнительно наступать северо-западнее Егоровки, то, естественно, фронт у них посыпался. Освобождение Омельника — лишнее тому подтверждение», — заявил Марочко.

Эксперт связывает ухудшение положения украинских подразделений не только с потерей самого Омельника, но и с действиями российских войск на прилегающей территории. По его оценке, взятие населённого пункта стало одним из признаков ослабления обороны ВСУ на этом направлении.

Ранее Life.ru сообщал об освобождении Омельника в Запорожской области. До этого российские подразделения, по данным Минобороны, заняли Никольское, что создало дополнительные возможности для продвижения в сторону Омельника и Орехова.