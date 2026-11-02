Потери вынудили семьи бойцов ВСУ требовать срочной эвакуации 1-го погранотряда из Харьковской области
ТАСС: 1-й погранотряд ВСУ несёт большие потери в Харьковской области
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Родственники военнослужащих 1-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины требуют срочно вывести подразделение из Харьковской области. Причиной стали тяжёлые потери и критическая обстановка на позициях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По словам собеседника агентства, подразделение продолжает терять личный состав. Ситуация вызывает серьёзное беспокойство у семей украинских пограничников, которые добиваются экстренной эвакуации своих близких.
«В Харьковской области продолжает нести огромные потери 1-й пого ГПСУ», — рассказал источник.
Точное число погибших и раненых собеседник агентства не назвал. Также пока не сообщается, последовала ли какая-либо реакция украинского командования на требования родственников.
Ранее российские силовые структуры сообщали о сложной обстановке для 1-го погранотряда в районе посёлка Приколотное. По их информации, командованию пришлось направить офицеров непосредственно на позиции, чтобы предотвратить бегство военнослужащих и сдачу в плен.
Также Life.ru писал, что руководство подразделения, известного как бригада «Гарт», пыталось укрепить дисциплину на фоне значительных потерь. Для этого офицерский состав отправляли на передовую, чтобы усилить контроль за бойцами.
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