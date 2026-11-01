Командование ВСУ отправляет офицеров на позиции для пресечения дезертирства, сообщил РИА «Новости» источник в российских силовых структурах. По его словам, такие меры принимает 1-й пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины в районе посёлка Приколотное Харьковской области.

Как утверждает собеседник агентства, подразделение несёт значительные потери. Чтобы военнослужащие не покидали позиции и не сдавались в плен, руководство якобы решило усилить контроль за личным составом.

«Командование 1-го пого отправляет на позиции офицерский состав для укрепления дисциплины и пресечения случаев бегства с позиций и сдачи в плен», — рассказал источник.

Речь идёт о 1-м пограничном отряде, известном как бригада «Гарт». Собеседник агентства не уточнил, сколько офицеров направили на позиции и сколько случаев дезертирства было зафиксировано.

В районе Приколотного продолжаются боевые действия. Как писал Life.ru, 1 ноября российские военные источники сообщили о стрелковых боях на Волчанском и Великобурлукском направлениях, а также о продвижении подразделений ВС РФ возле Гарбузовки.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские подразделения сообщили о занятии Алисовки в Харьковской области. Кроме того, по данным группировки «Север», командование 127-й бригады территориальной обороны Украины отменило отпуска военнослужащим из-за потерь. Эти сведения появились в сводке за 31 октября.