Большие потери и паника: Под Харьковом украинских офицеров бросили на передовую из-за побегов солдат
ВСУ отправляют офицеров на позиции под Харьковом для борьбы с бегством
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Командование ВСУ отправляет офицеров на позиции для пресечения дезертирства, сообщил РИА «Новости» источник в российских силовых структурах. По его словам, такие меры принимает 1-й пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины в районе посёлка Приколотное Харьковской области.
Как утверждает собеседник агентства, подразделение несёт значительные потери. Чтобы военнослужащие не покидали позиции и не сдавались в плен, руководство якобы решило усилить контроль за личным составом.
«Командование 1-го пого отправляет на позиции офицерский состав для укрепления дисциплины и пресечения случаев бегства с позиций и сдачи в плен», — рассказал источник.
Речь идёт о 1-м пограничном отряде, известном как бригада «Гарт». Собеседник агентства не уточнил, сколько офицеров направили на позиции и сколько случаев дезертирства было зафиксировано.
В районе Приколотного продолжаются боевые действия. Как писал Life.ru, 1 ноября российские военные источники сообщили о стрелковых боях на Волчанском и Великобурлукском направлениях, а также о продвижении подразделений ВС РФ возле Гарбузовки.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские подразделения сообщили о занятии Алисовки в Харьковской области. Кроме того, по данным группировки «Север», командование 127-й бригады территориальной обороны Украины отменило отпуска военнослужащим из-за потерь. Эти сведения появились в сводке за 31 октября.
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