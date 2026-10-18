Украинское командование при отступлении из Доброполья в ДНР оставило разрозненные группы военнослужащих без связи и поддержки. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Шахтёр.

По словам российского военнослужащего, оказавшиеся в таком положении бойцы ВСУ пытаются самостоятельно выбраться из города. При этом согласованно действовать они не могут из-за отсутствия связи с командованием.

«Украинское командование бросило разрозненные группы своих солдат на произвол судьбы в Доброполье, которые оказались без связи и пытаются выйти из города», — заявил Шахтёр.

Офицер утверждает, что большинство оставшихся украинских военнослужащих при первой возможности сдаются в плен российским подразделениям. Другие, по его словам, покидают занимаемые позиции и пытаются самостоятельно добраться до тыла.