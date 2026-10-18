Офицер ВС РФ сообщил о брошенных без связи группах ВСУ в Доброполье
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Украинское командование при отступлении из Доброполья в ДНР оставило разрозненные группы военнослужащих без связи и поддержки. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Шахтёр.
По словам российского военнослужащего, оказавшиеся в таком положении бойцы ВСУ пытаются самостоятельно выбраться из города. При этом согласованно действовать они не могут из-за отсутствия связи с командованием.
«Украинское командование бросило разрозненные группы своих солдат на произвол судьбы в Доброполье, которые оказались без связи и пытаются выйти из города», — заявил Шахтёр.
Офицер утверждает, что большинство оставшихся украинских военнослужащих при первой возможности сдаются в плен российским подразделениям. Другие, по его словам, покидают занимаемые позиции и пытаются самостоятельно добраться до тыла.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные заявили об уничтожении более десяти танков ВСУ в ходе боёв за Доброполье. По словам командира взвода Артёма Козлова, среди поражённой бронетехники преобладали машины западного производства. Кроме того, военнослужащие сообщили об ударах по украинской артиллерии.