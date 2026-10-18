Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 16:16

Офицер ВС РФ сообщил о брошенных без связи группах ВСУ в Доброполье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украинское командование при отступлении из Доброполья в ДНР оставило разрозненные группы военнослужащих без связи и поддержки. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Шахтёр.

По словам российского военнослужащего, оказавшиеся в таком положении бойцы ВСУ пытаются самостоятельно выбраться из города. При этом согласованно действовать они не могут из-за отсутствия связи с командованием.

«Украинское командование бросило разрозненные группы своих солдат на произвол судьбы в Доброполье, которые оказались без связи и пытаются выйти из города», — заявил Шахтёр.

Офицер утверждает, что большинство оставшихся украинских военнослужащих при первой возможности сдаются в плен российским подразделениям. Другие, по его словам, покидают занимаемые позиции и пытаются самостоятельно добраться до тыла.

Пушилин заявил, что взятие Доброполья приближает освобождение всего Донбасса
Пушилин заявил, что взятие Доброполья приближает освобождение всего Донбасса

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные заявили об уничтожении более десяти танков ВСУ в ходе боёв за Доброполье. По словам командира взвода Артёма Козлова, среди поражённой бронетехники преобладали машины западного производства. Кроме того, военнослужащие сообщили об ударах по украинской артиллерии.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar