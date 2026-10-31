Новости СВО 31 октября: ВС РФ зачищают Коренёк и Диброво, 127-я бригада ВСУ разбита под Харьковом, эвакуация в Алешках завершена Оглавление Сумская область: бои у Коренька и Великой Рыбицы Харьковская область: уничтожена 127-я бригада ВСУ ДНР: наступление у Красного Лимана Карта СВО на 31 октября 2026 года Перемирие в Алешках: эвакуация прошла без нарушений Переговоры в Абу-Даби: Песков исключил прекращение огня Армия России наступает в Сумской и Харьковской областях и у Красного Лимана, «Северяне» уничтожили САУ Krab, а Юрий Ушаков рассказал, какую тему дипломаты обсудят в Абу-Даби — дайджест за 31 октября. Армия России подбирается к Краматорску и наступает на Харьков. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область: бои у Коренька и Великой Рыбицы

ВС РФ продвигаются в Сумской области на нескольких направлениях. Не прекращаются бои у Великой Рыбицы и Хотени. На границе с Брянской и Курской областями российские войска наступают у села Коренёк. Армия России уничтожает позиции противника в районе Новодмитровки.

За сутки украинские подразделения потеряли свыше 135 человек, а также миномёт, автомобили, БПЛА и НРТК.

— Из ДНР в Сумскую область переброшен 74-й отдельный разведывательный батальон ВСУ для наращивания диверсионной деятельности, — рассказали в «Севере».

Харьковская область: уничтожена 127-я бригада ВСУ

Армия России наступает в Харьковской области у Новой Казачьей, а также Приколотного, Малого Бурлука и Бугаевки.

— Командование 127-й ОТМБр ВСУ отменило отпуска для своих военнослужащих. Это связано с потерями личного состава, понесенными в результате проведения операции «Медвежий угол», — заявили в «Севере».

«Северяне» уничтожили польскую САУ Krab, а также мобильную станцию РЭБ «Бетон».

Операторы БПЛА «Южной» группировки сорвали подвоз материальных средств противника в Краматорском районе ДНР. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР: наступление у Красного Лимана

Российская армия развивает наступление от Доброполья в разные стороны. Бои идут южнее и западнее города.

— По оперативным данным, бои начинаются на окраинах Шиловки. ВС РФ усиливают удары по Сергеевке, а ВСУ продолжают контратаки со стороны Золотого Колодезя, — рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

Попытки ВСУ продвинуться у Золотого Колодезя, вероятно, связаны с целью киевского командования не дать ВС РФ выйти на трассу до Краматорска, однако войска наступают на этот город и с другой стороны. WarGonzo сообщает о боях у Кривой Луки и Рай-Александровки.

— На Краснолиманском направлении сообщается о боестолкновениях в районе Заречного и Колодезей. ВС РФ занимают новые позиции в Диброве и продвигаются в западную часть населённого пункта, — пишет WarGonzo.

Карта СВО на 31 октября 2026 года

Россия и Украина вывезли мирных жителей из прифронтового города Алешки. Фото © divgen

Перемирие в Алешках: эвакуация прошла без нарушений

Россия и Украина завершили гуманитарную миссию в Алешках. Ранее стороны при посредничестве первой леди США Мелании Трамп договорились о локальном прекращении огня. В результате мирных жителей, которые согласились покинуть населённый пункт, удалось перевезти в Крым. Далее они отправятся или в Россию, или на Украину.

— Все прошло без каких-либо инцидентов. Обе стороны отметили высокую организацию. Спасибо нашим военным, которые все это обеспечили, — заявила уполномоченный при Президенте России по правам человека Яна Лантратова.

Для обеспечения безопасности передвижения мирных жителей российские военные разминировали дороги. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что при исполнении долга погиб сапёр, гвардии сержант 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Андрей Ведерников.

— Российский военнослужащий получил смертельное ранение в результате подрыва во время разминирования, установленного украинским БПЛА взрывного устройства с датчиком доплера, срабатывающим при приближении к нему, — рассказали в МО РФ.

Переговоры в Абу-Даби: Песков исключил прекращение огня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Армия России продолжит наступать в тот момент, когда дипломаты из Москвы, Киева и Вашингтона будут проводить встречу в Абу-Даби.

— Подготовка к переговорам не подразумевает каких-то взятых на себя обязательств по ограничению боевых действий. Мы неоднократно говорили сами, что мы против прекращения огня, которое даст передышку украинцам, — объяснил Песков.

Помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с «Коммерсантом» рассказал, какую тему будут обсуждать дипломаты в ОАЭ.

— Это касается безопасности нашей страны и Украины после окончания военных действий, — отметил Ушаков.

Точно известно, что встреча пройдёт в Абу-Даби в ноябре, но конкретной даты нет. Юрий Ушаков, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, заявил, что Россия и США начали согласовывать время переговоров.

Авторы Даниил Черных