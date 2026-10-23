Россия и Украина обменялись пленными по формуле «270 на 270»
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В Россию вернутся 270 военнослужащих, освобождённых из украинского плена в результате нового обмена. Взамен российская сторона передала Киеву такое же количество военнопленных ВСУ. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны РФ.
Освобождённые российские бойцы сейчас находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
Как уточнили в военном ведомстве, военнослужащим окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. После этого их доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.
Обмен состоялся на фоне продолжающихся гуманитарных контактов между Москвой и Киевом. Ранее 23 октября Лантратова встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом на белорусско-украинской границе. Переговоры прошли в пункте пропуска «Новая Гута».
Кроме того, накануне Россия и Украина обменялись в Белоруссии телами погибших по формуле «252 на 25».
Ранее Life.ru сообщал об обмене между Россией и Украиной, состоявшемся в конце августа 2026 года. Тогда при посредничестве Белоруссии на родину вернулись десять российских военнослужащих, находившихся в украинском плену. Украинской стороне передали десять граждан, ранее находившихся в Белоруссии. До этого, 19 августа, стороны обменялись военнопленными по формуле «103 на 103» при содействии Объединённых Арабских Эмиратов.