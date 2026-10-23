Россия и Украина обменялись пленными по формуле «270 на 270»

В Россию вернутся 270 военнослужащих, освобождённых из украинского плена в результате нового обмена. Взамен российская сторона передала Киеву такое же количество военнопленных ВСУ. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны РФ.

Освобождённые российские бойцы сейчас находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

Как уточнили в военном ведомстве, военнослужащим окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. После этого их доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.