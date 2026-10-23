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Опубликовано 23 октября, 13:52

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «270 на 270»

Обложка © ТАСС / Пресс-службы Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-службы Минобороны РФ

В Россию вернутся 270 военнослужащих, освобождённых из украинского плена в результате нового обмена. Взамен российская сторона передала Киеву такое же количество военнопленных ВСУ. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны РФ.

Освобождённые российские бойцы сейчас находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

Как уточнили в военном ведомстве, военнослужащим окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. После этого их доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

Обмен состоялся на фоне продолжающихся гуманитарных контактов между Москвой и Киевом. Ранее 23 октября Лантратова встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом на белорусско-украинской границе. Переговоры прошли в пункте пропуска «Новая Гута».

Кроме того, накануне Россия и Украина обменялись в Белоруссии телами погибших по формуле «‎252 на 25».

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Ранее Life.ru сообщал об обмене между Россией и Украиной, состоявшемся в конце августа 2026 года. Тогда при посредничестве Белоруссии на родину вернулись десять российских военнослужащих, находившихся в украинском плену. Украинской стороне передали десять граждан, ранее находившихся в Белоруссии. До этого, 19 августа, стороны обменялись военнопленными по формуле «103 на 103» при содействии Объединённых Арабских Эмиратов.

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Никита Никонов
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