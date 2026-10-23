Шесть российских семей воссоединятся при участии омбудсменов РФ и Украины

Шесть российских семей воссоединятся с близкими в рамках новой гуманитарной акции между Россией и Украиной. В обратном направлении отправятся семь человек, проживавших в РФ и пожелавших переехать к родственникам на Украину.

Мероприятие организовано при участии уполномоченных по правам человека двух стран. Речь идёт о возвращении гражданских лиц, разлучённых со своими семьями. Точное число россиян, которые смогут вернуться домой, пока не уточняется.

Ранее 23 октября российский омбудсмен Яна Лантратова и её украинский коллега Дмитрий Лубинец встретились на территории Белоруссии. Переговоры прошли в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе и были посвящены продолжению гуманитарного взаимодействия.

Белоруссия регулярно выступает площадкой для подобных мероприятий. Через её территорию проходят обмены военнопленными, передача тел погибших военнослужащих и акции по воссоединению семей.

Ранее Life.ru рассказывал о возвращении 18 человек к своим семьям в рамках гуманитарной акции на белорусской границе. Она состоялась 17 сентября на пункте пропуска «Новая Гута». Тогда 15 человек отправились из России на Украину, ещё трое проследовали в обратном направлении. Большинство участников составляли пожилые и маломобильные граждане.