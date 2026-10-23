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Опубликовано 23 октября, 11:06

В Белоруссии анонсировали новый обмен пленными между Россией и Украиной

БелТА: Россия и Украина 23 октября проведут обмен военнопленными

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Россия и Украина 23 октября проведут очередной обмен военнопленными на территории Белоруссии. Кроме того, запланировано возвращение на родину мирных граждан. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

В пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе уже встретились уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и её украинский коллега Дмитрий Лубинец. Переговоры проходят в рамках продолжающегося гуманитарного взаимодействия двух стран.

По информации агентства, обмен состоится в Гомельской области. Сколько военнослужащих и гражданских лиц вернутся домой, пока не уточняется. Подробности процедуры также не раскрываются.

Белоруссия продолжает предоставлять свою территорию для проведения подобных мероприятий. Минск оказывает содействие в организации гуманитарных маршрутов, возвращении военнопленных, воссоединении семей и передаче тел погибших военнослужащих.

Ранее Life.ru сообщал об обмене телами погибших военнослужащих России и Украины на белорусской границе. Он состоялся 22 октября на том же пункте пропуска «Новая Гута». Российская сторона передала Украине 252 тела, получив взамен останки 25 погибших военнослужащих.

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Также мы писали об обмене военнопленными между Россией и Украиной, состоявшемся 24 августа. Тогда при содействии Белоруссии домой вернулись десять российских военнослужащих, находившихся в украинском плену. Украинской стороне также передали десять человек. Обмен прошёл в рамках гуманитарной миссии при участии Минска. До этого, 19 августа, Россия и Украина обменялись по 103 военнослужащих при посредничестве ОАЭ.

Больше новостей о международных переговорах и гуманитарных контактах России и Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Никита Никонов
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