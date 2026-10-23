В Белоруссии анонсировали новый обмен пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина 23 октября проведут очередной обмен военнопленными на территории Белоруссии. Кроме того, запланировано возвращение на родину мирных граждан. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

В пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе уже встретились уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и её украинский коллега Дмитрий Лубинец. Переговоры проходят в рамках продолжающегося гуманитарного взаимодействия двух стран.

По информации агентства, обмен состоится в Гомельской области. Сколько военнослужащих и гражданских лиц вернутся домой, пока не уточняется. Подробности процедуры также не раскрываются.

Белоруссия продолжает предоставлять свою территорию для проведения подобных мероприятий. Минск оказывает содействие в организации гуманитарных маршрутов, возвращении военнопленных, воссоединении семей и передаче тел погибших военнослужащих.

Ранее Life.ru сообщал об обмене телами погибших военнослужащих России и Украины на белорусской границе. Он состоялся 22 октября на том же пункте пропуска «Новая Гута». Российская сторона передала Украине 252 тела, получив взамен останки 25 погибших военнослужащих.

Также мы писали об обмене военнопленными между Россией и Украиной, состоявшемся 24 августа. Тогда при содействии Белоруссии домой вернулись десять российских военнослужащих, находившихся в украинском плену. Украинской стороне также передали десять человек. Обмен прошёл в рамках гуманитарной миссии при участии Минска. До этого, 19 августа, Россия и Украина обменялись по 103 военнослужащих при посредничестве ОАЭ.