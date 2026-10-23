Омбудсмены России и Украины встретились на границе Белоруссии

Уполномоченные по правам человека России и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец провели встречу на белорусско-украинской границе. Переговоры состоялись 23 октября на территории пограничного пункта в районе Новой Гуты.

Главной целью встречи стало продолжение гуманитарного диалога между двумя странами. Подробности обсуждения и возможные договорённости по итогам переговоров пока не приводятся.

Лантратова и Лубинец уже неоднократно встречались для решения гуманитарных вопросов. В частности, стороны обсуждали возвращение военнопленных и гражданских лиц, передачу писем родственникам и помощь семьям, оказавшимся по разные стороны границы.

Первая личная встреча Лантратовой с украинским коллегой после её назначения российским омбудсменом прошла 5 июня 2026 года. Тогда стороны договорились развивать взаимодействие в сфере защиты прав граждан и совместной гуманитарной работы.

Ранее Life.ru сообщал о переговорах Лантратовой и Лубинца по поводу возможных новых обменов. Встреча состоялась 19 августа во время возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Тогда в Россию вернулись 103 военных.