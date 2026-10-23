Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 10:45

Омбудсмены России и Украины встретились на границе Белоруссии

Обложка © ТАСС

Обложка © ТАСС

Уполномоченные по правам человека России и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец провели встречу на белорусско-украинской границе. Переговоры состоялись 23 октября на территории пограничного пункта в районе Новой Гуты.

Главной целью встречи стало продолжение гуманитарного диалога между двумя странами. Подробности обсуждения и возможные договорённости по итогам переговоров пока не приводятся.

Через Белоруссию 14 человек возвращаются к семьям в России и на Украине
Через Белоруссию 14 человек возвращаются к семьям в России и на Украине

Лантратова и Лубинец уже неоднократно встречались для решения гуманитарных вопросов. В частности, стороны обсуждали возвращение военнопленных и гражданских лиц, передачу писем родственникам и помощь семьям, оказавшимся по разные стороны границы.

Первая личная встреча Лантратовой с украинским коллегой после её назначения российским омбудсменом прошла 5 июня 2026 года. Тогда стороны договорились развивать взаимодействие в сфере защиты прав граждан и совместной гуманитарной работы.

Россия и Украина обменялись в Белоруссии телами погибших по формуле «‎252 на 25»
Россия и Украина обменялись в Белоруссии телами погибших по формуле «‎252 на 25»

Ранее Life.ru сообщал о переговорах Лантратовой и Лубинца по поводу возможных новых обменов. Встреча состоялась 19 августа во время возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Тогда в Россию вернулись 103 военных.

Больше новостей о международных переговорах и отношениях России с другими странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Яна Лантратова
  • Белоруссия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar