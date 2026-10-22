Через Белоруссию 14 человек возвращаются к семьям в России и на Украине

Ещё 14 человек получили возможность воссоединиться с близкими в России и на Украине благодаря гуманитарной миссии на белорусской границе. Одиннадцать участников отправились из России к родственникам на Украину, ещё трое возвращаются в обратном направлении. Об этом сообщает БелТА.

Гуманитарную акцию организовали на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии. Именно через него участники миссии пересекают границу, чтобы после разлуки вновь оказаться рядом с родными.

Большинство путешествующих — пожилые люди и граждане с ограниченной подвижностью. Для них дорога особенно непроста, поэтому на белорусской территории организовали отдых и горячее питание перед дальнейшим путешествием.

Участников гуманитарной миссии накормили супом, блинчиками и гречкой с мясом. Также им предложили фрукты и напитки. После остановки люди продолжили путь к своим семьям.

Белоруссия уже не впервые становится площадкой для подобных гуманитарных мероприятий между Россией и Украиной. Пункт пропуска «Новая Гута» регулярно используется для организации возвращения граждан к родственникам по обе стороны границы.

Ранее Life.ru сообщал об аналогичной гуманитарной операции, состоявшейся 17 сентября. Тогда через белорусско-украинскую границу к своим семьям отправились 18 человек. 15 проследовали из России на Украину, ещё трое — в обратном направлении.