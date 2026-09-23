Мелания Трамп заявила о подготовке воссоединения детей с семьями из РФ и Украины

Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что продолжает работу над воссоединением детей с семьями из России и Украины. По её словам, для этого действует прямой канал связи с обеими сторонами.

«У нас есть прямой канал [связи] с Россией и Украиной. Над этим работает мой представитель. И мы работаем над очередным воссоединением [семей]», — заявила Трамп в эфире Fox News.

Подробности нового этапа работы первая леди США раскрывать не стала. Она подчеркнула, что намерена продолжать заниматься этим вопросом и добиваться возвращения как можно большего числа детей к родным.

Комментируя контакты с российской стороной, Трамп заявила, что взаимодействие продолжается и стороны понимают задачи этой работы. Мелания Трамп занимается вопросом воссоединения семей с 2025 года. В октябре она сообщала о возвращении к родным восьми детей, а позднее её офис объявлял о новых группах.

Ранее Life.ru рассказывал, как при участии первой леди США восемь детей смогли вернуться к своим семьям. Мелания Трамп объявила о возвращении восьми украинских детей к семьям.