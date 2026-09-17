Между РФ и Украиной прошла акция по воссоединению семей на границе с Белоруссией

Россия и Украина провели очередную гуманитарную операцию по воссоединению семей. Через пункт пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе к своим близким отправились 18 человек, большинство из которых — пенсионеры и маломобильные граждане. Об этом сообщает БелТА.

Из России на Украину проследовали 15 человек, ещё трое отправились в обратном направлении. Для людей, которым тяжело передвигаться самостоятельно, организовали специальный транспорт, а на территории Белоруссии участников миссии обеспечили горячим питанием.

Среди отправившихся на Украину оказались супруги Валентина и Виктор, которые около шести лет не видели детей и внуков. Оба нуждаются в медицинской помощи, поэтому до границы их доставили на автомобиле для перевозки лежачих пациентов.

Ещё одна участница гуманитарной миссии пять лет не видела дочь, а за время разлуки перенесла инсульт. Другая пенсионерка отправилась к родственникам вместе с котом, которого особенно просили привезти три её внучки.

В Россию через Белоруссию возвращается в том числе жительница Кривого Рога. Сначала она направится в Москву, где её ждёт муж, с которым они не виделись три года, а затем супруги планируют отправиться в Хабаровск.

«Новая Гута» регулярно используется для гуманитарных процедур между российской и украинской сторонами. Ранее сегодня там же прошёл обмен телами погибших военнослужащих: Россия получила 23 тела, Украине передали 252.