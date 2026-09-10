Львова-Белова: Двух детей и взрослого готовят к воссоединению с семьями

Двое несовершеннолетних и молодой человек с инвалидностью в ближайшее время могут вернуться к своим родственникам. Их семьи находятся на Украине и в других странах. Об этом газете «Известия» рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

По словам омбудсмена, сейчас стороны согласовывают необходимые вопросы перед воссоединением. Дату передачи пока не определили. К работе также подключилась первая леди США Мелания Трамп.

Львова-Белова не уточнила, в какие именно страны отправятся участники процедуры и с кем из родственников им предстоит встретиться. Другие детали подготовки также пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что 14-летняя девочка вернулась с Украины к матери в Россию при содействии аппарата Марии Львовой-Беловой. Девочка родилась в Москве, но позднее переехала к бабушке на Украину, при этом мать продолжала поддерживать с ней связь и навещать её. После начала СВО женщина не смогла самостоятельно забрать дочь и обратилась в Международный комитет Красного Креста. После согласований и взаимодействия с аппаратом детского омбудсмена ребёнка удалось вернуть в Россию, где она воссоединилась с матерью.