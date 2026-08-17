Львова-Белова сообщила о воссоединении 14-летней девочки с матерью в РФ

14-летняя девочка вернулась с Украины к матери в Россию при поддержке аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщили в канале омбудсмена в MAX.

Девочка родилась в Москве, однако позднее по ряду причин переехала к бабушке на Украину. Мать регулярно навещала дочь и поддерживала с ней связь. После начала СВО самостоятельно забрать ребёнка женщина уже не могла. Тогда она обратилась за помощью в Международный комитет Красного Креста.

Представители МККК передали обращение аппарату детского омбудсмена. После длительных согласований и договорённостей девочку удалось вернуть в Россию. Сейчас 14-летняя россиянка воссоединилась с матерью.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что четверо детей из России в ближайшее время вернутся к родственникам на Украину (троих ждут матери, одного — сестра) при поддержке Меланьи Трамп и Красного Креста. Передачу задержали из-за ударов ВСУ по транспорту. Также рассматривается около 20 обращений от родителей, но родственники часто не могут договориться или опасаются уголовного преследования.