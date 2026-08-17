Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 15:20
15078

«Семья не должна просить»: Львова-Белова рассказала, как хотят перестроить систему поддержки

Львова-Белова заявила о расширении поддержки семей при участии «Единой России»

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что при участии «Единой России» поддержку семей планируют делать более системной и доступной независимо от региона проживания. По её словам, помощь должна приходить не после многочисленных обращений, а проактивно — когда государство само определяет, какие меры положены конкретной семье.

«Главная задача, и, может быть, это прозвучит как-то очень громко, — это построить систему таким образом, чтобы каждая семья чувствовала любовь и заботу. По-настоящему, не на бумаге, не на словах, а в реальности», — сказала она ТАСС.

Среди уже действующих инструментов Львова-Белова назвала материнский капитал, семейную ипотеку, субсидии на покупку жилья для молодых семей и единое пособие для семей с низким доходом. Отдельное внимание, по её словам, уделяется семьям участников СВО. Для них предусмотрен специальный пакет мер, который должен предоставляться своевременно и без лишней бюрократии.

Кроме того, действуют федеральные и региональные льготы для многодетных семей, включая бесплатный проезд, обеспечение школьной формой и налоговые послабления. Львова-Белова подчеркнула, что существующие меры ещё требуют доработки. По её словам, решения, принимаемые на федеральном уровне, должны лучше соответствовать реальным потребностям семей на местах.

В «Единой России» предложили ввести выплаты наставникам в здравоохранении
В «Единой России» предложили ввести выплаты наставникам в здравоохранении

Ранее Life.ru сообщал, что «Единая Россия» получила первую строку в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму — это стало итогом жеребьёвки, которая прошла в ЦИК. В жеребьёвке участвовали все 11 зарегистрированных партий. Представлявший «Единую Россию» сенатор и Герой России Александр Карелин вытянул первый номер, поэтому партия откроет федеральную часть списка.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Единая Россия
  • Мария Львова-Белова
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar