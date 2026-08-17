«Семья не должна просить»: Львова-Белова рассказала, как хотят перестроить систему поддержки

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что при участии «Единой России» поддержку семей планируют делать более системной и доступной независимо от региона проживания. По её словам, помощь должна приходить не после многочисленных обращений, а проактивно — когда государство само определяет, какие меры положены конкретной семье.

«Главная задача, и, может быть, это прозвучит как-то очень громко, — это построить систему таким образом, чтобы каждая семья чувствовала любовь и заботу. По-настоящему, не на бумаге, не на словах, а в реальности», — сказала она ТАСС.

Среди уже действующих инструментов Львова-Белова назвала материнский капитал, семейную ипотеку, субсидии на покупку жилья для молодых семей и единое пособие для семей с низким доходом. Отдельное внимание, по её словам, уделяется семьям участников СВО. Для них предусмотрен специальный пакет мер, который должен предоставляться своевременно и без лишней бюрократии.

Кроме того, действуют федеральные и региональные льготы для многодетных семей, включая бесплатный проезд, обеспечение школьной формой и налоговые послабления. Львова-Белова подчеркнула, что существующие меры ещё требуют доработки. По её словам, решения, принимаемые на федеральном уровне, должны лучше соответствовать реальным потребностям семей на местах.

Ранее Life.ru сообщал, что «Единая Россия» получила первую строку в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму — это стало итогом жеребьёвки, которая прошла в ЦИК. В жеребьёвке участвовали все 11 зарегистрированных партий. Представлявший «Единую Россию» сенатор и Герой России Александр Карелин вытянул первый номер, поэтому партия откроет федеральную часть списка.