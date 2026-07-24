Львова-Белова сообщила о передаче 4 детей Украине для воссоединения с семьями

Четверо детей, которые сейчас находятся в России, в ближайшее время переедут к родственникам на Украину. Об этом уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила газете «Известия».

Сейчас дети живут со своими близкими: тётей, бабушкой, дедушкой и крёстной. На Украине троих из них ждут матери, ещё одного ребёнка — сестра.

«На Украине троих детей ждут мамы, а одного ребёнка — сестра. Процесс идёт при поддержке первой леди США Меланьи Трамп и Международного комитета Красного Креста. Воссоединения состоятся в ближайшее время», — сказала Львова-Белова.

Передачу планировали провести раньше, но сроки перенесли. Детский омбудсмен объяснила задержку ударами Вооружённых сил Украины (ВСУ) по транспорту, включая автобусы и автомобили. Российская сторона также рассматривает около 20 обращений от родителей, которые хотят вернуть детей с территории Украины. В большинстве случаев родственники не могут договориться между собой. Некоторые близкие также отказываются ехать на Украину из-за опасений уголовного преследования.

Ещё 12 обращений связаны с детьми, которых эвакуировали из украинских социальных учреждений в Европу. По пять детей находятся в Германии и Польше, ещё по одному — в Нидерландах и Швейцарии. Семьи поддерживают с ними связь, однако для возвращения несовершеннолетних потребуется содействие европейских властей.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина передают друг другу равное число военнослужащих при обменах пленными. По данным уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, российская сторона вернула домой 550 бойцов и передала Киеву такое же количество украинских военных. Основную работу в этом направлении ведут Минобороны и профильные спецслужбы, а институт омбудсмена участвует в решении гуманитарных вопросов. При обмене гражданскими главную роль выполняют уполномоченные по правам человека двух стран. С 2014 года при участии Лантратовой из зоны боевых действий вывезли в Россию 2,7 тыс. матерей и детей, включая 128 больных и раненых несовершеннолетних.