«Я им живая нужна»: Львова-Белова рассказала об охоте на себя после «ордера» МУС

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что после выдачи Международным уголовным судом ордера на её арест в нескольких регионах готовились диверсии с целью её захвата. Об этом она рассказала в интервью «Ведомостям».

«Мне в первую очередь было страшно за детей, как они будут жить без меня, если что-то произойдёт? После этого у меня появилась личная охрана. Несколько раз в разных регионах готовились диверсии, ловили каких-то людей», — сказала омбудсмен.

Львова-Белова отдельно подчеркнула, что, по её версии, речь шла не о покушении на её жизнь.

«Нет, не покушение. Я им живая нужна. Захват, чтобы я дала показания против президента», — заявила она.

По словам Львовой-Беловой, после появления ордера ей также пришлось ограничить зарубежные поездки. Она призналась, что особенно переживала за детей и семью, поскольку опасалась возможного задержания за границей.

Ранее Life.ru рассказывал, что дети Львовой-Беловой живут под охраной из-за поступавших угроз. Омбудсмен говорила, что в семье действуют специальные инструкции и кодовые слова на случай опасности. По её словам, больше всего в этой ситуации она беспокоится именно за безопасность детей, а не за себя.