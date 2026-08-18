«Очень страшно»: Львова-Белова рассказала о защите своих детей из-за угроз со стороны Киева

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС «Вести» рассказала, что её дети живут под охраной из-за угроз со стороны киевского режима. Она призналась, что боится не столько за себя, сколько за своих детей.

У них есть кодовые слова и инструкции на случай опасности. По её словам, такая угроза длится уже несколько лет, и она не видит, когда это закончится.

«Это страшно не только в отношении меня, это страшно в отношении моих детей. И за себя-то, понятно, ты переживаешь, но больше я переживаю за своих детей, которые также живут с охраной, у которых есть кодовые слова в случае чего, как мы реагируем, инструкция. Когда это на протяжении нескольких лет происходит, и я понимаю, что в ближайшее время так оно и будет, мне как матери, конечно, очень страшно», — сказала она.

Ранее при поддержке аппарата детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 14-летняя девочка вернулась с Украины к матери в Россию. Девочка родилась в Москве, но позже переехала к бабушке на Украину. Мать регулярно её навещала, но после начала СВО не могла забрать дочь самостоятельно. Она обратилась в Красный Крест, а оттуда заявка попала к российскому омбудсмену. После долгих согласований девочку удалось вернуть. Сейчас она уже воссоединилась с матерью.