Испугались расходов: В МИД РФ объяснили, почему Украина не хочет забирать тела военных

Киев рассматривает обмен телами погибших военнослужащих как якобы «попытку Москвы нанести удар по украинскому бюджету». Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, выступая в Российском культурном центре в Пекине.

По его словам, украинские власти пообещали семьям погибших солдат огромные выплаты, а теперь не хотят исполнять эти обязательства. Поэтому передача тел воспринимается ими как способ подорвать финансовую систему страны.

«И вот считают, что Россия, передавая останки погибших украинских военных, пытается подорвать украинский бюджет. Ну, извините, это ваши внутренние дела. Мы же действуем строго в рамках Женевских конвенций и других документов как норм международного гуманитарного права», — пояснил дипломат.

Ранее Родион Мирошник дал оценку заявлениям Киева о потерях российской стороны, которые расходятся с результатами обменов телами погибших. Дипломат обратил внимание на разницу между публичными утверждениями украинских политиков и количеством останков, которые Киев передаёт Москве. По его мнению, украинская сторона использовала бы обмены для подтверждения своих данных, если бы действительно располагала заявленным числом тел.