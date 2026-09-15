Лантратова анонсировала новое воссоединение семей между РФ и Украиной

Россия и Украина согласовывают списки для нового воссоединения семей, разлучённых из-за боевых действий. Гуманитарная акция может пройти одновременно с ближайшим обменом, рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Безусловно. У нас есть уже списки [на воссоединение семей], по которым ведется согласование», — сказала омбудсмен.

Точное число людей в перечнях Лантратова раскрывать не стала. Она также не назвала дату проведения акции, подчеркнув, что предпочитает сообщать такие детали только после завершения процедуры.

«Все называю по факту свершения, потому что за этим стоят семьи, для них это очень болевые истории. Потом, если вдруг что-то сорвется, это больно. Надеюсь, что в ближайшее время вместе с обменом», — пояснила она.

Стороны продолжают гуманитарные контакты и параллельно работают над обменными списками. Ранее Лантратова сообщала, что Москва и Киев готовят очередной крупный обмен.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке нового крупного обмена между Россией и Украиной. В конце августа Лантратова сообщала, что стороны уже согласовывают списки участников.