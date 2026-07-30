Мама не видела сына пять лет: 5-летний мальчик вернулся с Украины в Россию после смерти отца
Львова-Белова: Пятилетний мальчик вернулся с Украины к маме в Россию
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Пятилетний мальчик вернулся в Россию к матери. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
В 2020 году несовершеннолетний остался с отцом на Украине. По разным обстоятельствам родительница не могла забрать его оттуда.
Ситуация изменилась в марте 2026-го. Женщина выяснила, что бывший супруг скончался.
После этого началась работа по возвращению ребёнка. Сотрудники аппарата детского омбудсмена помогли матери и сыну воссоединиться.
Ранее омбудсмен сообщила, что четверо детей, которые сейчас находятся в России, в ближайшее время переедут к родственникам на Украину. Там троих из них ждут матери, ещё одного ребёнка — сестра.
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