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30 июля, 15:08

Мама не видела сына пять лет: 5-летний мальчик вернулся с Украины в Россию после смерти отца

Львова-Белова: Пятилетний мальчик вернулся с Украины к маме в Россию

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Пятилетний мальчик вернулся в Россию к матери. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

В 2020 году несовершеннолетний остался с отцом на Украине. По разным обстоятельствам родительница не могла забрать его оттуда.

Ситуация изменилась в марте 2026-го. Женщина выяснила, что бывший супруг скончался.

После этого началась работа по возвращению ребёнка. Сотрудники аппарата детского омбудсмена помогли матери и сыну воссоединиться.

Львова-Белова взяла на контроль помощь спасённой в Константиновке девочке
Львова-Белова взяла на контроль помощь спасённой в Константиновке девочке

Ранее омбудсмен сообщила, что четверо детей, которые сейчас находятся в России, в ближайшее время переедут к родственникам на Украину. Там троих из них ждут матери, ещё одного ребёнка — сестра.

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Наталья Афонина
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