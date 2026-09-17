В Госдуме подтвердили обмен телами погибших военных с Украиной по формуле «252 на 23»

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил информацию о новом обмене телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Процедура прошла в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе, отметил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции в беседе с РБК.

Об обмене ранее сообщил украинский координационный штаб. Там отметили, что содействие в возвращении тел оказал Международный комитет Красного Креста.

Предыдущий обмен телами погибших состоялся 13 августа. Тогда Россия получила 24 тела военнослужащих, а Украине передали 261. Кроме того, 19 августа Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «103 на 103». Он также состоялся на пропускном пункте «Новая Гута».

Всего с момента возобновления переговоров в мае прошлого года Россия и Украине провели 43 обмена пленными и телами погибших.