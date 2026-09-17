В Госдуме подтвердили обмен телами погибших военных с Украиной по формуле «252 на 23»
Депутат Саралиев: Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил информацию о новом обмене телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Процедура прошла в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе, отметил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции в беседе с РБК.
Российской стороне передали тела 23 погибших военнослужащих. Москва, в свою очередь, передала Киеву 252 тела.
Об обмене ранее сообщил украинский координационный штаб. Там отметили, что содействие в возвращении тел оказал Международный комитет Красного Креста.
Предыдущий обмен телами погибших состоялся 13 августа. Тогда Россия получила 24 тела военнослужащих, а Украине передали 261. Кроме того, 19 августа Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «103 на 103». Он также состоялся на пропускном пункте «Новая Гута».
Всего с момента возобновления переговоров в мае прошлого года Россия и Украине провели 43 обмена пленными и телами погибших.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.