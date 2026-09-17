На Украине сообщили об обмене телами военных по формуле «252 на 23»

Россия и Украина провели очередной этап обмена телами погибших военных. Киев получил останки 252 солдат и передал тела 23. Об этом пишет «Страна» 17 сентября.

На Украине заявили, что обмен провели при участии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД и других ведомств. Теперь специалистам предстоит провести необходимые экспертизы и установить личности погибших.

В Киеве также поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие в проведении репатриации.

Доставкой тел в специализированные учреждения занимаются военнослужащие ВСУ. После этого останки передадут представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для проведения идентификации.

Предыдущий обмен телами погибших между Россией и Украиной состоялся 13 августа. Тогда российская сторона передала Киеву 261 тело военнослужащих, а Украина вернула России тела 24 погибших бойцов. До этого, 16 июля, Москва передала украинской стороне 501 тело и получила 31 тело российского военнослужащего. В июне обмен прошёл по формуле «522 на 33», а в мае — «528 на 41».