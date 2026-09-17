Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 09:49

На Украине сообщили об обмене телами военных по формуле «252 на 23»

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Россия и Украина провели очередной этап обмена телами погибших военных. Киев получил останки 252 солдат и передал тела 23. Об этом пишет «Страна» 17 сентября.

На Украине заявили, что обмен провели при участии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД и других ведомств. Теперь специалистам предстоит провести необходимые экспертизы и установить личности погибших.

В Киеве также поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие в проведении репатриации.

Доставкой тел в специализированные учреждения занимаются военнослужащие ВСУ. После этого останки передадут представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для проведения идентификации.

«Надеюсь, всё получится»: Лантратова рассказала о подготовке нового обмена с Украиной
«Надеюсь, всё получится»: Лантратова рассказала о подготовке нового обмена с Украиной

Предыдущий обмен телами погибших между Россией и Украиной состоялся 13 августа. Тогда российская сторона передала Киеву 261 тело военнослужащих, а Украина вернула России тела 24 погибших бойцов. До этого, 16 июля, Москва передала украинской стороне 501 тело и получила 31 тело российского военнослужащего. В июне обмен прошёл по формуле «522 на 33», а в мае — «528 на 41».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar