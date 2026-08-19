Лантратова обсудила с Лубинцом потенциальные следующие обмены
Яна Лантратова. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом возможность проведения следующих обменов. Омбудсмены встретились во время очередного возвращения военнослужащих.
«Мы сегодня обсудили, надеюсь, следующие обмены», — сказала Лантратова журналистам.
Ранее Минобороны России сообщило, что 19 августа с территории, подконтрольной Киеву, вернулись 103 российских военнослужащих. Сейчас спасённые из плена бойцы находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают необходимую помощь, почего отправят в РФ.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.