Лантратова обсудила с Лубинцом потенциальные следующие обмены

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом возможность проведения следующих обменов. Омбудсмены встретились во время очередного возвращения военнослужащих.

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