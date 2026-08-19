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19 августа, 10:23

Лантратова обсудила с Лубинцом потенциальные следующие обмены

Яна Лантратова. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Яна Лантратова. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом возможность проведения следующих обменов. Омбудсмены встретились во время очередного возвращения военнослужащих.

«Мы сегодня обсудили, надеюсь, следующие обмены», — сказала Лантратова журналистам.

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Ранее Минобороны России сообщило, что 19 августа с территории, подконтрольной Киеву, вернулись 103 российских военнослужащих. Сейчас спасённые из плена бойцы находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают необходимую помощь, почего отправят в РФ.

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Татьяна Миссуми
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