Более 100 российских военнослужащих, спасённых из украинского плена, сейчас находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают необходимую помощь, сообщили в Минобороны РФ.

С бойцами работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. В мае 2026 года её назначила на эту должность Госдума. Перед отправкой в Россию военнослужащие пройдут медицинское обследование и получат психологическую поддержку. Затем их доставят в учреждения Минобороны для дальнейшего лечения и реабилитации.

В военном ведомстве также отметили участие Объединённых Арабских Эмиратов. ОАЭ оказали гуманитарное посредничество при возвращении 103 российских бойцов из плена.

Белоруссия уже неоднократно становилась промежуточным пунктом для освобождённых россиян. После предыдущих обменов военные также проходили там первичное обследование перед отправкой домой.

Ранее сообщалось, что Украина часто отказывается от российских предложений по обмену военнопленными и не хочет забирать всех своих солдат.