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Регион
12 августа, 15:04

Лантратова заявила об отказах Киева от предложений России по обмену пленными

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Украинская сторона зачастую отказывается от предложений России по обмену военнопленными и не хочет забирать всех своих военнослужащих. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Так, в июле Москва выступала с тремя такими призывами.

По её словам, российская сторона совместно с Минобороны и профильными службами регулярно направляет Киеву списки граждан РФ, возвращения которых ждут родственники.

«Однако, к сожалению, Киев зачастую отказывается от тех предложений, которые мы направляем, — они не хотят забирать всех своих ребят и, что самое главное, не спешат возвращать наших», — написала Лантратова в своём канале в MAX.

Омбудсмен подчеркнула, что работа по возвращению российских граждан из плена продолжается совместно с Минобороны и другими профильными ведомствами.

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Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обнародовала список из 224 осуждённых украинских военнопленных, которых российская сторона в течение последнего месяца предлагала Киеву забрать, но не получила ответа. По её словам, список уже согласован, и Москва готова передать этих граждан хоть завтра утром — все они осуждены за преступления, совершённые на российской территории.

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Анастасия Никонорова
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