На белорусском пункте пропуска «Новая Гута» Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Москва передала Киеву 252 тела, получив взамен останки 25 погибших бойцов, сообщает агентство БелТА.

«Обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута». Российская сторона передала украинской 252 тела погибших, Украина России — 25», — говорится в сообщении БелТА.

Пункт пропуска «Новая Гута» уже неоднократно использовался для проведения гуманитарных мероприятий между Москвой и Киевом, включая возвращение военнопленных, гражданских лиц и тел погибших военнослужащих.

Предыдущий обмен на этой площадке состоялся 17 сентября. Тогда Россия передала украинской стороне 252 тела погибших бойцов, а получила 23. Информацию о процедуре подтвердил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, а украинский координационный штаб сообщил о содействии Международного комитета Красного Креста.