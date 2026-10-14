ВСУ три месяца не эвакуировали бойца с перебитыми ногами, предлагая идти самому

Сдавшийся в плен украинский военнослужащий Виктор Волошенюк заявил, что три месяца не мог дождаться эвакуации после ранения ноги. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам пленного, он получил ранения ног и всё это время находился в посадке на славянско-краматорском направлении. Когда Волошенюк спрашивал командование об эвакуации, ему отвечали, что вопрос якобы решается.

«Три месяца пролежал в посадке с перебитыми ногами. Костыли только в конце третьего месяца сбросили, перед тем как меня в плен взяли», — рассказал военнослужащий.

Позднее, по его словам, ему передали, что эвакуацию организовать не смогут. Волошенюку предложили подождать около месяца или полутора, чтобы нога зажила, а затем самостоятельно выйти к своим позициям.

Необходимые обезболивающие, как утверждает пленный, доставляли с помощью беспилотников. При этом прямой связи с командованием у него не было, поэтому распоряжения передавались через другие группы ВСУ.

На четвёртый месяц после ранения Волошенюк сдался российским военнослужащим 3-й армии группировки войск «Южная». Это произошло в районе Никифоровки.

В сентябре пленный украинский военнослужащий Александр Курий рассказывал, что раненых бойцов на передовых позициях иногда не могли вывести в течение нескольких дней. По его словам, с эвакуацией погибших ситуация была ещё сложнее. Курий отмечал, что тела украинских военных могли оставаться на позициях до трёх недель, поскольку вывести их мешали условия на поле боя и постоянный контроль с воздуха.