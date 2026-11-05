Более 200 беспилотников ВСУ были брошены в атаку на Рязанскую область в ночь на 5 ноября. О подробностях отражения удара и последствиях сообщил губернатор Павел Малков в мессенджере «Макс».

В результате массового налёта дронов один человек получил ранения. Ему оказывают медицинскую помощь. От падения обломков на территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания. Пожары ликвидированы либо локализованы, при этом тушение отдельных очагов продолжается.

Повреждены обломками БПЛА были линии электропередачи, из-за чего в части города возникли перебои со светом. В школе № 58 выбиты стёкла, из-за чего занятия там отменены. В Рязанском округе повреждения получили частные дома, а в Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе.

Ранее Малков попросил рязанцев по возможности ограничить передвижения по городу. Оперативные службы устраняют последствия атаки, специалисты восстанавливают электроснабжение и оценивают ущерб. Напомним, что на промышленных объектах в Рязани произошли возгорания, повреждены линии электропередачи. В школе № 58 выбиты стёкла, занятия отменены.