За день над регионами России сбили 35 украинских БПЛА
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За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 35 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«Уничтожены <...> над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областей, Краснодарского края и Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожено 1029 украинских БПЛА.