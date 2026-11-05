Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили и уничтожили 1029 украинских беспилотников самолётного типа. Такие данные приводятся в суточной сводке Министерства обороны РФ.

Ограничить поездки и не приближаться к обломкам: Губернатор обратился к рязанцам после атаки дронов

Ограничить поездки и не приближаться к обломкам: Губернатор обратился к рязанцам после атаки дронов

Ранее Life.ru рассказывал об уничтожении 972 украинских беспилотников за сутки. По информации Минобороны РФ от 4 ноября, российские расчёты ПВО продолжали отражать масштабные воздушные атаки. В предшествовавшую ночь военные отчитались о перехвате 709 дронов над регионами страны и двумя морскими акваториями.