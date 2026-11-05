Губернатор Рязанской области Павел Малков попросил жителей Рязани по возможности ограничить передвижения по городу 5 ноября. Обращение связано с последствиями массированной ночной атаки беспилотников.

Глава региона также призвал не приближаться к подозрительным обломкам и не трогать их. При обнаружении фрагментов необходимо отойти и сообщить о находке по номеру 112. Родителям рекомендовали обязательно объяснить эти правила детям.

Ранее Малков сообщил о раненом и повреждениях после атаки БПЛА на Рязанскую область. На промышленных объектах в Рязани произошли возгорания, повреждены линии электропередачи. В школе № 58 выбиты стёкла, занятия отменены. Оперативные службы устраняют последствия, специалисты восстанавливают электроснабжение.