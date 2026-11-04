Один человек пострадал в Рязани при атаке 10 дронов ВСУ
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Один человек пострадал в Рязани после ночной атаки украинских беспилотников. Кроме того, в двух округах области зафиксировали повреждение жилого дома и пожар. Всего за ночь силы ПВО уничтожили над регионом 10 дронов, сообщил губернатор Павел Малков.
«В Клепиковском округе повреждён частный дом, в Рыбновском произошло возгорание нежилого помещения. В Рязани пострадал один человек, угрозы жизни нет», — написал глава региона. На местах происшествий работают оперативные службы.
Накануне Life.ru сообщал, что за ночь 3 ноября над Рязанской областью сбили восемь беспилотников. Тогда атака обошлась без пострадавших и разрушений. Более серьёзные последствия зафиксировали 28 октября в Милославском округе, где после налёта четырёх дронов загорелись два частных дома. По информации губернатора, никто из местных жителей не получил травм.