Один человек пострадал в Рязани после ночной атаки украинских беспилотников. Кроме того, в двух округах области зафиксировали повреждение жилого дома и пожар. Всего за ночь силы ПВО уничтожили над регионом 10 дронов, сообщил губернатор Павел Малков.