В ночь на 3 ноября над Рязанской областью сбили восемь беспилотников. Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Павел Малков в мессенджере «Макс».

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — написал глава региона.

По данным Минобороны России, за минувшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили над российскими регионами 856 украинских беспилотников самолётного типа, в том числе над Рязанской областью.

Ранее, 28 октября, после атаки дронов в Милославском округе загорелись два частных дома. Тогда Малков сообщил об уничтожении четырёх БПЛА над регионом. Пострадавших также не было.