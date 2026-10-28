В Рязанской области после атаки украинских дронов горят два дома
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Два частных жилых дома загорелись в Рязанской области после ночной атаки украинских беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре воздушные цели. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Павел Малков в мессенджере Max.
Последствия налёта зафиксировали в Милославском округе, где огонь охватил две постройки в частном секторе. Информация о происшествии поступила утром 28 октября.
«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. В Милославском округе произошло возгорание двух домов в частном секторе», — написал глава региона.
По словам Малкова, никто из местных жителей не получил травм. На месте происшествия работают оперативные службы, которые занимаются устранением последствий атаки.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре на предприятии и повреждении частных домов после атаки беспилотников в Рязанской области. Инцидент произошёл 8 октября в Сасовском округе. Тогда силы ПВО перехватили два дрона, однако падение обломков привело к возгоранию кровли промышленного объекта.