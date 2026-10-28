В Рязанской области после атаки украинских дронов горят два дома

Два частных жилых дома загорелись в Рязанской области после ночной атаки украинских беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре воздушные цели. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Павел Малков в мессенджере Max.

Последствия налёта зафиксировали в Милославском округе, где огонь охватил две постройки в частном секторе. Информация о происшествии поступила утром 28 октября.

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. В Милославском округе произошло возгорание двух домов в частном секторе», — написал глава региона.

По словам Малкова, никто из местных жителей не получил травм. На месте происшествия работают оперативные службы, которые занимаются устранением последствий атаки.