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Опубликовано 28 октября, 11:28

В Рязанской области после атаки украинских дронов горят два дома

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два частных жилых дома загорелись в Рязанской области после ночной атаки украинских беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре воздушные цели. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Павел Малков в мессенджере Max.

Последствия налёта зафиксировали в Милославском округе, где огонь охватил две постройки в частном секторе. Информация о происшествии поступила утром 28 октября.

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. В Милославском округе произошло возгорание двух домов в частном секторе», — написал глава региона.

По словам Малкова, никто из местных жителей не получил травм. На месте происшествия работают оперативные службы, которые занимаются устранением последствий атаки.

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Ранее Life.ru сообщал о пожаре на предприятии и повреждении частных домов после атаки беспилотников в Рязанской области. Инцидент произошёл 8 октября в Сасовском округе. Тогда силы ПВО перехватили два дрона, однако падение обломков привело к возгоранию кровли промышленного объекта.

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Владимир Озеров
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