ВСУ могли использовать крылатые ракеты «Фламинго» для удара по Липецку

Липецк, предположительно, подвергся удару украинских крылатых ракет «Фламинго», после чего в городе возникли пожары. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Враг атаковал ракетами Липецк. В городе пожары после ракетной атаки», — говорится в публикации.

По предварительным сведениям военкоров, на территории одного из промышленных объектов могло произойти возгорание из-за падения фрагментов крылатой ракеты.