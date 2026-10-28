ВСУ могли использовать крылатые ракеты «Фламинго» для удара по Липецку
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Липецк, предположительно, подвергся удару украинских крылатых ракет «Фламинго», после чего в городе возникли пожары. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Враг атаковал ракетами Липецк. В городе пожары после ракетной атаки», — говорится в публикации.
По предварительным сведениям военкоров, на территории одного из промышленных объектов могло произойти возгорание из-за падения фрагментов крылатой ракеты.
Ранее Life.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над Липецкой областью 45 украинских беспилотников. Пострадал один человек.