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Регион
Опубликовано 28 октября, 10:25

ВСУ могли использовать крылатые ракеты «Фламинго» для удара по Липецку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Липецк, предположительно, подвергся удару украинских крылатых ракет «Фламинго», после чего в городе возникли пожары. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Враг атаковал ракетами Липецк. В городе пожары после ракетной атаки», — говорится в публикации.

По предварительным сведениям военкоров, на территории одного из промышленных объектов могло произойти возгорание из-за падения фрагментов крылатой ракеты.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над Липецкой областью 45 украинских беспилотников. Пострадал один человек.

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Владимир Озеров
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