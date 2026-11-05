Российские средства противовоздушной обороны за ночь на 5 ноября перехватили и уничтожили 496 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушные атаки отражали над 15 территориями России и акваториями двух морей, сообщило Министерство обороны РФ в своём официальном канале в MAX.

По данным ведомства, дежурные расчёты ПВО работали с 20:00 мск 4 ноября до 08:00 мск 5 ноября. Беспилотники сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями.

Кроме того, воздушные цели уничтожали над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Часть дронов была перехвачена над акваториями Азовского и Чёрного морей.