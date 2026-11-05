Небо под огнём: Какие регионы России атаковали ночью почти полтысячи беспилотников ВСУ
МО РФ: В ночь на 5 ноября над Россией уничтожили 496 украинских беспилотников
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские средства противовоздушной обороны за ночь на 5 ноября перехватили и уничтожили 496 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушные атаки отражали над 15 территориями России и акваториями двух морей, сообщило Министерство обороны РФ в своём официальном канале в MAX.
По данным ведомства, дежурные расчёты ПВО работали с 20:00 мск 4 ноября до 08:00 мск 5 ноября. Беспилотники сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями.
Кроме того, воздушные цели уничтожали над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Часть дронов была перехвачена над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 709 украинских беспилотников в ночь на 4 ноября. Тогда российские средства ПВО отражали атаки над 15 территориями страны и двумя морями. По итогам следующих суток Минобороны отчиталось о перехвате 972 украинских БПЛА.