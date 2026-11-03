Евраев: НПЗ в Ярославле получил повреждения при налёте 124 дронов
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Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле получил повреждения после массированной атаки 124 украинских беспилотников в ночь на 3 ноября. На территории предприятия возник пожар, а два сотрудника получили осколочные ранения и были госпитализированы, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Сегодня ночью силы РЭБ и ПВО отражали масштабную атаку вражеских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Всего – 124 беспилотника», — рассказал глава региона.
По словам Евраева, инфраструктура НПЗ получила повреждения, а экстренные службы приступили к ликвидации возгорания. Кроме того, обломками сбитых беспилотников выбило окна в нескольких многоквартирных и частных домах, также пострадали припаркованные автомобили.
После атаки власти сняли ограничения на движение по перекрёстку Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Выезд из Ярославля в направлении Москвы восстановлен, общественный транспорт возвращается к обычным маршрутам.
Губернатор предупредил жителей об опасности фрагментов беспилотников. При обнаружении обломков нельзя приближаться к ним или пользоваться поблизости мобильными телефонами, необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112. Позднее в регионе объявили отбой беспилотной опасности.