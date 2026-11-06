За день системы ПВО сбили над Россией 21 беспилотник ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами страны. Об этом 6 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, дежурные расчёты ПВО отражали атаки с 08:00 до 20:00 по московскому времени. За этот период российские военные обнаружили, перехватили и ликвидировали 21 беспилотный летательный аппарат.
Украинские дроны были сбиты в воздушном пространстве Белгородской и Орловской областей, Краснодарского края, а также Московского региона.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 142 украинских беспилотников над российскими регионами за ночь на 6 ноября. По данным Минобороны, силы ПВО отражали атаки над девятью регионами страны, а также акваториями Чёрного и Азовского морей.