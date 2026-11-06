Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами страны. Об этом 6 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, дежурные расчёты ПВО отражали атаки с 08:00 до 20:00 по московскому времени. За этот период российские военные обнаружили, перехватили и ликвидировали 21 беспилотный летательный аппарат.

Украинские дроны были сбиты в воздушном пространстве Белгородской и Орловской областей, Краснодарского края, а также Московского региона.