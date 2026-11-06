Девять российских регионов и акватории сразу двух морей оказались в зоне ночной атаки беспилотников. По данным Минобороны РФ, дежурные расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 142 украинских БПЛА.

Воздушные цели сбивали над Курской, Белгородской, Орловской и Тульской областями. География работы ПВО также охватила Московский регион, Ростовскую и Астраханскую области.

Ещё часть беспилотников, как уточнили в военном ведомстве, уничтожили над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Чёрного и Азовского морей.

Накануне, 5 ноября, российские военные сообщали о перехвате 496 беспилотников. Тогда атаки затронули 15 территорий страны и акватории двух морей.

Ранее Life.ru рассказывал о серьёзных последствиях ночной атаки на Рязанскую область. По словам губернатора Павла Малкова, обломки беспилотников вызвали пожары на промышленных объектах, повредили жилые дома и линии электропередачи. Часть Рязани осталась без света, а в школе № 58 из-за выбитых окон пришлось отменить занятия. Один человек получил ранения. Глава региона призвал жителей ограничить передвижения по городу и ни в коем случае не приближаться к найденным обломкам дронов.