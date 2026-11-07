Российские войска поразили сухогруз в акватории Чёрного моря юго-восточнее Одессы. По данным Минобороны РФ, судно перевозило на Украину военное имущество и грузы двойного назначения для нужд ВСУ.

В военном ведомстве сообщили, что сухогруз был поражён во время доставки груза.

Это не первое сообщение российского Минобороны об ударах по морским перевозкам для украинской армии за последние дни. Так, 3 ноября Life.ru писал о поражении сразу двух сухогрузов. По данным ведомства, один из них находился в порту Южный, а второй — в открытом море.

На следующий день российские военные сообщили об атаке беспилотников на судно непосредственно в порту Одессы. Согласно сводке, корабль использовался для транспортировки грузов, предназначавшихся украинской армии.

Ещё об одном эпизоде стало известно 6 ноября. Тогда, как сообщал Life.ru, российские беспилотники поразили сухогруз в Чёрном море юго-западнее Одессы.

Всего за период с 31 октября по 6 ноября российское оборонное ведомство отчиталось о поражении 14 сухогрузов, которые, по его данным, участвовали в поставках вооружения, военной техники и продукции двойного назначения для ВСУ.