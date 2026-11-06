На Украине выведены из строя портовые объекты для приёма военных грузов
ВС России вывели из строя объекты портовой инфраструктуры Украины
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Российские военные вывели из строя объекты портовой инфраструктуры Украины, которые использовались для снабжения ВСУ. Об этом сообщили в пресс-служба Минобороны России.
Под удары, согласно сообщению министерства, попали сооружения, обеспечивавшие приём, хранение и распределение грузов военного назначения. Таким образом, речь идёт об объектах портовой логистики, задействованных в поставках для украинской армии.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре, используемой ВСУ, а также местам запуска и хранения беспилотников. По данным Минобороны, 3 ноября военные цели были поражены в 144 районах Украины.
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