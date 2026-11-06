Российские военные вывели из строя объекты портовой инфраструктуры Украины, которые использовались для снабжения ВСУ. Об этом сообщили в пресс-служба Минобороны России.

Под удары, согласно сообщению министерства, попали сооружения, обеспечивавшие приём, хранение и распределение грузов военного назначения. Таким образом, речь идёт об объектах портовой логистики, задействованных в поставках для украинской армии.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре, используемой ВСУ, а также местам запуска и хранения беспилотников. По данным Минобороны, 3 ноября военные цели были поражены в 144 районах Украины.