Ночная атака российских беспилотников привела к поражению энергетической инфраструктуры в Киевской области. По данным Минобороны России, удары пришлись по аккумуляторному комплексу, снабжавшему электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

Как сообщили в российском военном ведомстве, одной из целей стал аккумуляторный парк хранения энергии в городе Белая Церковь Киевской области. По утверждению Минобороны, объект использовался для обеспечения электричеством предприятий, работавших в интересах украинского оборонного сектора.

Для нанесения ударов российские военные применили беспилотные летательные аппараты. В ведомстве заявили, что энергетический объект был поражён.

Ранее Life.ru писал, что российская авиация нанесла удары по электроподстанции в районе Сум и пункту временного размещения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, для поражения энергетического объекта использовали авиабомбы ФАБ-500, а по месту дислокации украинского подразделения применили более мощную ФАБ-3000 — оба типа боеприпасов были оснащены модулями планирования и коррекции. В военном ведомстве заявили о поражении целей, но не раскрыли подробности повреждений и возможных потерь.