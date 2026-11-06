Армия России потопила ещё один сухогруз с военным грузом для ВСУ в порту Одессы
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Российские военные поразили сухогруз, доставлявший на Украину грузы двойного назначения, в том числе предназначавшиеся для украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удары по судну пришлись в порту Одессы. Другие подробности в военном ведомстве не привели.
Ранее Life.ru писал, что российская военная авиация нанесла удары по двум объектам, которые использовались украинскими формированиями. Под прицелом оказались электроподстанция в районе Сум и пункт временного размещения подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области.