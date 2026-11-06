Российские военные поразили сухогруз, доставлявший на Украину грузы двойного назначения, в том числе предназначавшиеся для украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары по судну пришлись в порту Одессы. Другие подробности в военном ведомстве не привели.