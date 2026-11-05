ВС РФ уничтожили сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения. По данным Минобороны, это произошло в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы.

В ведомстве добавили, что российские войска продолжают нанесение ударов беспилотниками по морским судам, задействованным для доставки грузов ВСУ.