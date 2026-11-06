Российская военная авиация нанесла удары сразу по двум объектам, которые, по данным Минобороны РФ, использовались украинскими формированиями. Под прицелом оказались электроподстанция в районе Сум и пункт временного размещения подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области. О результатах боевых вылетов в пятницу сообщили в российском военном ведомстве.

Для поражения энергетического объекта в Сумской области экипажи Воздушно-космических сил применили фугасные авиационные бомбы ФАБ-500. Боеприпасы были оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), позволяющими корректировать траекторию полёта после сброса с самолёта.

В Минобороны подтвердили результативность применения вооружения.

«В ходе боевого вылета применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате удара цель поражена», — заявили в ведомстве.

Ещё один авиаудар российские военные нанесли по пункту временной дислокации 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Объект находился в населённом пункте Димитрово Запорожской области. В этом случае для выполнения боевой задачи использовали более мощный боеприпас — авиабомбу ФАБ-3000, также оснащённую модулем УМПК.

По информации Минобороны, назначенная цель была поражена. Таким образом, в одном сообщении ведомство отчиталось о результатах двух авиаударов, нанесённых по объектам в разных регионах.

Подробности о масштабах повреждений, возможных потерях украинской стороны и последствиях поражения электроподстанции в опубликованном сообщении не приводятся.

Ранее Life.ru писал, что российская Армия нанесла удары по логистическому терминалу «Новой почты» в Харьковской области и энергетическому объекту в Днепропетровской области. По информации Минобороны РФ, также был поражён сухогруз в Чёрном море, перевозивший, как утверждало ведомство, военные грузы для ВСУ. В военном ведомстве заявили, что все три объекта использовались в интересах украинской армии.